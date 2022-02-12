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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Британцы пришли в восторг от картины на фото Шойгу и Уоллеса

Британские пользователи Twitter пришли в восторг из-за картины на совместном фото Шойгу и Уоллеса

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Ministry of Defence/Twitter

Британские пользователи Twitter пришли в восторг от картины, которая висела фоном на совместной фотографии министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.

Военные сфотографировались на фоне произведения, изображающего фельдмаршала Бернарда Монтгомери, генерала Дуайта Эйзенхауэра и маршалов Георгия Жукова и Жана де Тассиньи среди солдат, празднующих победу во Второй мировой войне.

«Фантастический портрет», — пишет один из пользователей.

«Надеюсь, вы извинились за то, что сперва послали [в Москву главу МИД Британии Лиз] Трасс», — отмечает другой комментатор.

Некоторые выразили уверенность, что эти переговоры прошли лучше, чем визит Трасс в Москву и поблагодарили военных, что они решили «привести дела в порядок» после поездки дипломата.

Ситуация в Европе обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, констатировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с британским коллегой Беном Уоллесом. Глава Минобороны РФ также акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Москвы по безопасности от Вашингтона и НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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