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Робота «Маркер» испытали как ПВО «ближней руки»

Разработчик Дудоров сообщил, что робот «Маркер» испытан в качестве комплекса ПВО «ближней руки»

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Пресс-служба «Роскосмоса»/РИА «Новости»

Российский робототехнический комплекс «Маркер» успешно испытан в качестве комплекса ПВО «ближней руки». Об этом сообщил исполнительный директор предприятия-разработчика «Маркера» — НПО «Андроидная техника» — Евгений Дудоров, передает РИА «Новости».

По его словам, был проведен целый ряд испытаний, которые связаны с противодействием беспилотным летательным аппаратам.

«Когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО «ближней руки» для поражения беспилотников на небольших расстояниях», — сказал Дудоров.

По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция применения дронов-камикадзе, действующих по программе, без связи с пунктами управления. Как отметил представитель предприятия, противостоять таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно.

Для борьбы с роями дронов на робот установили радиолокационную станцию РЛС, которая способна распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания и пересылать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. Затем «Маркер» с помощью оптики следит за целью и поражает ее из штатного пулемета, указал Дудоров.

Он уточнил, что распознавание целей эта боевая машина осуществляет, используя современный аппарат нейросетей, «который после необходимого дообучения может это делать быстрее и лучше человека».

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