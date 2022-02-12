Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США отложили применение детской вакцины против COVID-19 из-за дефицита данных 04:27
Большунов заявил, что ему не хватает золотых медалей Олимпиады 04:26
На Украине предложили уничтожить правительство Крыма 04:23
В Екатеринбурге двое мужчин бегали в подгузниках напротив мэрии 04:12
В США покажут сериал Роднянского «Хан» 03:59
Тимошенко назвала цель эскалации у границ Украины 03:58
Фетисов о скандале вокруг Валиевой: я не могу больше ни о чем думать 03:53
В Британии рассказали, почему Путин «побеждает» Запад 03:39
Норвежский журналист рассказал, в чем заключаются допинговые проблемы России 03:38
Врачи рассказали, почему нужно спать только в полной темноте 03:28

Литва ускорит модернизацию армии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Минобороны Литвы приняло решение об ускорении модернизации армии страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы ведомства Арвидаса Анушаускаса, это необходимо, чтобы адекватно реагировать на «геополитическую ситуацию в области безопасности в регионе».

«Мы определили группу важнейших проектов, более быстрая реализация которых уже в ближайшее время позволит значительно укрепить боевую мощь армии, а также по возможности и могла бы стимулировать национальную оборонную промышленность», — заявил министр.

Он добавил, что Литва также намерена ускорить закупки, направленные на поддержку непрямого огня и усиление уничтожения ближних боевых целей.

Он не уточнил, что именно является ключевым в ситуации с безопасностью, однако ранее заявил, что российские и белорусские военные создают прямую угрозу Литве.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика планирует увеличить число военных инструкторов на Украине и передать Киеву противовоздушные ракеты Stinger. Министр не стала уточнять количество военных инструкторов и ракет, которые планируется направить украинской стороне.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть