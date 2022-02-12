Литва ускорит модернизацию армии

Минобороны Литвы приняло решение об ускорении модернизации армии страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы ведомства Арвидаса Анушаускаса, это необходимо, чтобы адекватно реагировать на «геополитическую ситуацию в области безопасности в регионе».

«Мы определили группу важнейших проектов, более быстрая реализация которых уже в ближайшее время позволит значительно укрепить боевую мощь армии, а также по возможности и могла бы стимулировать национальную оборонную промышленность», — заявил министр.

Он добавил, что Литва также намерена ускорить закупки, направленные на поддержку непрямого огня и усиление уничтожения ближних боевых целей.

Он не уточнил, что именно является ключевым в ситуации с безопасностью, однако ранее заявил, что российские и белорусские военные создают прямую угрозу Литве.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика планирует увеличить число военных инструкторов на Украине и передать Киеву противовоздушные ракеты Stinger. Министр не стала уточнять количество военных инструкторов и ракет, которые планируется направить украинской стороне.