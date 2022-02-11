Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
МИД России обвинил Запад в создании искусственной напряженности вокруг... 11.02.2022, 23:56
Россия в тройке по количеству медалей после восьмого дня Игр-2022 11.02.2022, 23:52
Хоккеист Брызгалов рассказал, что говорят о ситуации с Валиевой... 11.02.2022, 23:42
Bloomberg назвал новую дату «российского вторжения» 11.02.2022, 23:40
Газизов обратился в РФС с просьбой проверить слова Федуна 11.02.2022, 23:24
Макрон захотел позвонить Путину 11.02.2022, 23:21
Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии 11.02.2022, 23:16
В Федерации легкой атлетики отреагировали на новость, что Привалова... 11.02.2022, 22:54
США просят американцев как можно скорее покинуть Украину 11.02.2022, 22:53
Генсек НАТО заявил о высоком риске агрессии против Украины 11.02.2022, 22:43

США усилят контингент НАТО в Польше

Reuters: Вашингтон направит в Польшу 3000 военных

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alik Keplicz/AP

США в ближайшие дни перебросят в Польшу 3000 военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Собеседники агентства отметили, что решение об усилении восточного фланга НАТО было принято с целью успокоить союзников альянса в Европе.

Агентство напоминает, что накануне в Белом доме состоялось совещание президента Соединенных Штатов Джо Байдена с советниками по национальной безопасности, на котором обсуждался рост напряженность между Россией и Украиной. В частности, речь шла об ужесточении риторики со стороны Москвы, выходе в Черное море шести кораблей ВМФ России и переброске дополнительной российской военной техники в Белоруссию. В администрации Байдена пришли к выводу, что украинский кризис в скором времени может достигнуть «критической точки».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом об обострении военно-политической обстановки в Европе из-за нагнетания напряженности вокруг Украины.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть