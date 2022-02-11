Британский министр обороны объяснил поставки оружия Украине

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Лондон поставляет Украине исключительно ракеты ближнего действия и для защиты, передает ТАСС.

Он также отметил, что поставки вооружения носят ограниченный характер. По его словам, информация об отправке 600 военнослужащих на Украину является некорректной.

Также Уоллес заявил, что российская сторона заверила его в том, что РФ не намерена вторгаться на Украину. Он оценил прошедшую встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу как «конструктивную и откровенную дискуссию».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал Запад прекратить «напичкивать» Украину оружием. Он подчеркнул, что снабжение Украины оружием идет «со всех сторон», и делается это публично и показательно.