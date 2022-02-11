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Франция опубликовал запись радиообмена с российским фрегатом во время маневров

Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским фрегатом «Адмирал Григорович»

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Yoruk Isik/Reuters

Генштаб Франции на своей странице в Twitter опубликовал запись радиообмена с российским военным фрегатом класса «Адмирал Григорович» во время морских маневров.

«После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса «Адмирал Григорович», — говорится в сообщении.

В генштабе Франции не рассказали о подробностях операции. Там отметили, что между моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых маневров.

Ранее сообщалось, что свыше 40 кораблей Черноморского флота Военно-морского флота России было задействовано во время масштабных учений в Крыму. В ходе учения береговые войска осуществляли противодиверсионную оборону побережья. Также корабли и катера боролись с морскими штурмовыми группами.

Для того чтобы дать возможность высадиться на побережье десанту, крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович» и другие корабли подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами.

При этом самолеты оперативно-тактической и морской авиации флота нанесли авиаудары по позициям «противника». Десант морской пехоты высаживался с техникой из больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и других.

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