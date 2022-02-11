Дипломат Полянский заявил, что вопрос о военном ответе России Западу пока гипотетический

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вопрос о военно-техническом ответе России Западу пока является гипотетическим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы дипломаты и должны действовать так, чтобы, образно говоря, пушки молчали, поэтому будем использовать любую возможность для достижения договоренностей, но без того, чтобы поступаться нашими принципиальными позициями и заходить за красные линии», — сказал Полянский.

По его словам, если не удастся достичь прогресса в диалоге по гарантиям безопасности, и дело дойдет до принятия мер военно-технического характера, то у России есть квалифицированные специалисты в этой сфере.

Ранее Полянский рассказал об ожиданиях от США и НАТО по гарантиям безопасности.

В конце января США и НАТО передали РФ свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Президент России Владимир Путин, комментируя документы, отметил, что США и НАТО «обошли» обозначенные российской столицей вопросы, предоставив в ответ «политические клише» и предложения по второстепенным темам.