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Столтенберг заявил, что России и НАТО нужно разрешить противоречия к взаимной выгоде

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Frederic Sierakowski/Global Look Press

России и НАТО необходимо проявить решимость и найти способ разрешить имеющиеся противоречия к взаимной выгоде. Об этом в статье для издания The Economist заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В своем материале Столтенберг подчеркнул, что НАТО готово вести диалог с Москвой, однако настаивает на необходимости уважать «права суверенных стран» выбирать себе союзников.

«В 2010 году, когда я был премьер-министром Норвегии, мы заключили с Россией соглашение, которое положило конец тянувшемуся много десятилетий территориальному спору в Баренцевом море. Проявив силу и решимость, мы нашли путь вперед, который оказался выгоден обеим сторонам, нарастили сотрудничество в сфере рыболовства и управления нефтегазовыми ресурсами», — пишет генсек НАТО.

По его словам, сегодня «с Россией нужно поступить так же». Столтенберг подчеркнул, что альянс готов «прислушаться к обеспокоенности России» и обсуждать с Москвой пути к улучшению отношений.

Ранее Столтенберг заявил, что совместная декларация Китая и РФ после встречи лидеров стран является попыткой отрицать право суверенных стран делать свой выбор относительно оборонных союзов.

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