В Пентагоне заявили, что Россия не приняла окончательных решений по Украине

США считают, что Россия еще не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины и Вашингтон будет действовать в этом направлении очень осторожно. Подобное заявление в ходе регулярного брифинга для журналистов сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, американская сторона убеждена, что «все еще есть время и пространство для дипломатии».

Кирби уточнил, что США исходят из того, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения.

«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», — заключил он.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее телеканал CNN сообщил, что некоторые официальные лица в России выражают обеспокоенность из-за сложности и дороговизны «вторжения» на Украину.