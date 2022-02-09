Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Макрон заявил, что Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности 00:28
Жительница Пакистана вбила гвоздь в голову по совету «целителя» 00:23
Чемпионка ОИ предложила запустить хештег в поддержку Валиевой 00:18
В Минобороны РФ заявили о выезжающих из Сирии экс-боевиках ИГ* 00:15
В Минспорта отреагировали на информацию о возможном допинге в сборной... 00:06
Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин не обращался... 00:05
В США не исключили использование войск при эвакуации американцев... 09.02.2022, 23:59
Сенаторы попросили Байдена предоставить Украине доступ к разведданным США 09.02.2022, 23:49
Столтенберг заявил, что России и НАТО нужно разрешить противоречия... 09.02.2022, 23:47
Журова предположила, что информация о положительной допинг-пробе Валиевой... 09.02.2022, 23:45

В Пентагоне заявили, что Россия не приняла окончательных решений по Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Al Drago/Reuters

США считают, что Россия еще не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины и Вашингтон будет действовать в этом направлении очень осторожно. Подобное заявление в ходе регулярного брифинга для журналистов сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, американская сторона убеждена, что «все еще есть время и пространство для дипломатии».

Кирби уточнил, что США исходят из того, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения.

«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», — заключил он.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее телеканал CNN сообщил, что некоторые официальные лица в России выражают обеспокоенность из-за сложности и дороговизны «вторжения» на Украину.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть