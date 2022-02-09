СМИ: Европу ожидает «угроза возмездия» со стороны России

Над Европой сейчас нависла якобы «угроза возмездия» со стороны России в связи с вероятным появлением в Калининградской области истребителя МиГ-31К с ракетой. Об этом сообщает Forbes.

Предполагается, что у данного истребителя есть ракета, напоминающая «Кинжал».

Размещение Россией гиперзвуковых ракет в Прибалтике может оказаться целенаправленным предупреждением Североатлантическому альянсу.

В том случае, если ракеты «Кинжал» запустят из Прибалтики, они смогут за 7-10 минут долететь до большинства столиц Запада, подчеркнули в издании со ссылкой на военного аналитика Роба Ли.

Мощность «Кинжалов» при оснащении ядерным зарядом в десятки раз больше мощности бомбы, которая была сброшена на Хиросиму, обратил внимание собеседник Forbes.

Предварительное размещение ракет под Калининградом послужит ответом России на переброску военных Соединенных Штатов на территорию Польши, заключили в материале.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия завершили создание группировок войск для учений «Союзная решимость — 2022».