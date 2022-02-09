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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Великобритания вновь отправляет в Польшу военных

Великобритания направит в Польшу еще 350 морских пехотинцев, опасаясь «вторжения» России

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Global Look Press

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в связи с ростом напряженности из-за «наращивания военной мощи» России в Польшу будут направлены еще 350 британских военнослужащих, сообщает The Gardian.

Как сообщили в британском военном ведомстве, морские пехотинцы будут работать с Польшей над «совместными учениями, планированием на случай непредвиденных обстоятельств и наращиванием потенциала».

В Польше уже находятся 250 британских военнослужащих, 150 из которых входят в состав сил охраны НАТО, а 100 из них — инженеры, помогающие Варшаве укреплять границу с Белоруссией.

Как сообщил министр обороны Бен Уоллес во время визита в Лондон своего польского коллеги Мариуша Блащака, развертывание станет убедительным сигналом о том, что две страны «стоят бок о бок» друг с другом в вопросе предотвращения возможного «вторжения» России на Украину.

Ранее сообщалось, что Великобритания направит в Эстонию 850 военнослужащих, увеличив вдвое британский контингент в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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