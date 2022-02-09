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Источник рассказал об испытаниях подлодки «Красноярск» в Белом море

ТАСС: ходовые испытания российской подлодки «Красноярск» начнутся летом в Белом море

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Павел Львов/РИА «Новости»

Атомная подводная лодка К-571 «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» выйдет на ходовые испытания в Белое море в июне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Субмарина, которую ранее американское издание 19FortyFive назвало «грузовиком с ракетами», строится на предприятии «Севмаш». Она выйдет в Белое море для проверки работы бортового оборудования в походных условиях и ее мореходных и эксплуатационных качеств на соответствие проектным характеристикам.

В настоящее время на корабле проводятся пусконаладочные работы, которые перейдут в швартовые испытания. Государственные испытания атомного крейсера с проверкой систем вооружения начнутся после ходовых.

«Красноярск» спустили на воду в Северодвинске в прошлом году, его планируют передать в состав Тихоокеанского флота в конце 2022 года. Головная лодка проекта — «Северодвинск» — вошла в состав Северного флота в 2014 году, вторая, «Казань», модернизированная до проекта «Ясень-М», — в мае 2021. Еще одну — «Новосибирск» — приняли в состав ВМФ России в декабре 2021 года.

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