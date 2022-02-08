Лукашенко опроверг слухи об отправке белорусских военных в Сирию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не отправлялись в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях, сообщает агентство «БелТА».

«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что президент Сирии Башар Асад обращался к Белоруссии с просьбой об отправке врачей и другого медицинского персонала, в том числе — военнослужащих.

«Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась», — пояснил Лукашенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил заключить соглашение о совместной с Белоруссией гумпомощи Сирии.