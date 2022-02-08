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На Юге России начались масштабные учения артиллерии и бронетехники

ЮВО: учения бронетехники пройдут в 8 регионах России, а также в Южной Осетии и Абхазии

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

В Южном военном округе (ЮВО) начались масштабные учения артиллерии и бронетехники, которые пройдут на территории 15 военных полигонах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного округа.

«Более 30 двусторонних ротных тактических учений в войсках ЮВО будут проведены в ближайшие три недели. В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО. Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО», — заявили в пресс-службе ЮВО.

Учения пройдут на территории Волгоградской области, в Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

В каждом из 30 учений примут участие до 400 военнослужащих и около 80 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Ранее подразделения 49-й армии ЮВО подняли по тревоге для учений.

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