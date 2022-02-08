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Госдеп не стал комментировать сообщение о размещении ПРО под Харьковом

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Adan Cazarez/U.S. Army/Reuters

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс отказался комментировать сообщения о просьбе Украины о размещении комплексов противоракетной обороны США THAAD под Харьковом, сообщает ТАСС.

«Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места», — заявил Прайс.

Ранее в Кремле оценили размещение под Харьковом комплексов THAAD.

До этого Украина обратилась к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Отмечается, что если Украина получит от США комплексы THAAD, входящая в него радиолокационная станция (РЛС) сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

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