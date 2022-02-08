Российский флот отработал борьбу с пиратами

Экипажи кораблей Северного флота РФ отработали тактику борьбы с пиратами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Учения проходили в северо-восточной части Атлантического океана.

«Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, прикомандированные на время к экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов», а также большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Была отработана тактика поиска, ликвидации и задержания пиратов, которые по сценарию учений находились во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей. В учебной операции использовались холостые боеприпасы и другие средства имитации для приближения к условиям реального происшествия.

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Игорь Никитин отметил, что «обеспечение безопасности гражданского мореплавания в различных районах Мирового океана является одной из важных составляющих действия отряда».

Ранее стало известно, что моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция». В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.