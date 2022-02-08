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Лондон может отправить истребители и корабли в Юго-Восточную Европу

Джонсон рассказал о возможной отправке Typhoon в Юго-Восточную Европу

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Газета «Тimes» выпустила авторскую статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой говорится, что британское правительство изучает возможность отправить истребители Typhoon и военные корабли в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО.

В материале премьера отмечается, что Великобритания усилит многонациональный батальон НАТО под британским командованием в Эстонии.

Джонсон также заявил о намерении усилить Объединенные экспедиционные силы — объединение под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран.

Рассматривается возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС. Джонсон указал, что наращивание мощностей связано с якобы планируемым вторжением России на Украину.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Он также говорил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая.

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