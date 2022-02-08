Макрон поговорил с Путиным на тему размещения ядерного оружия в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность заявлениями главы Белоруссии Александра Лукашенко про ядерное оружие в республике. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

По словам французского лидера, он сказал российскому коллеге, что его беспокоит проект Конституции Белоруссии, где предлагается убрать два фундаментальных положения от 1994 года, а также призыв Лукашенко насчет ядерного оружия.

«Президент Путин меня успокоил в этом отношении», — отметил Макрон.

Встреча лидеров Франции и России прошла 7 февраля в Кремле. Путин назвал ее «содержательной» и «полезной».

Ранее Лукашенко заявил, что предложит Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию, если подобные системы НАТО будут размещены в Польше.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс может разместить ядерное оружие на территории Восточной Европы, если Германия откажется от предоставления своей территории для этого.