Украина проведет военные учения с применением Bayraktar и Javelin

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на период с 10 по 20 февраля запланировано провести на полигонах страны учения с применением ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin. Об этом представитель Украины сообщил в эфире телеканала ICTV.

«С 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины с применением беспилотников Bayraktar, ракетных комплексов Javelin и переносных управляемых противотанковых ракет NLAW», — уточнил глава военного ведомства.

По словам Резникова, сейчас Украина получает от многих стран оружие, «о котором ранее только мечтала».

Ранее сообщалось, что украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев 8 февраля поставки вооружения. 7 февраля Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на следующий день он посетит Киев.

При этом в Турции назвали большой ошибкой поставку дронов Bayraktar Украине. Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек считает, что это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции.