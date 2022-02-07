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Вооруженные силы Украины провели танковые учения возле Крыма

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Global Look Press

Инженерные, танковые подразделения и противотанковая артиллерия Вооруженных сил Украины поучаствовали в комплексных учениях, которые прошли в Херсонской области, неподалеку от Крыма. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net».

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что основная боевая задача заключалась в том, чтобы противотанковый резерв быстро переместился на место боевого развертывания, а инженерно-саперная группа установила минные заграждения.

«На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи», — рассказал Наев.

Он подчеркнул, что учения планируется проводить и в дальнейшем.

Ранее вооруженные силы Украины стянули в Донбасс самоходные установки УР-77 для реализации наступления на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Установки, которые военные прозвали «Горынычами», используются для расчистки минных заграждений и подготовки коридоров для прохождения через них бронетехники.

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