Генштаб России подписал соглашение с ВсКО о привлечении казаков в мобилизационный резерв

В пресс-службе Всероссийского казачьего общества рассказали, что Генштаб России и ВсКО подписали соглашение о сотрудничестве в привлечении казаков в мобилизационный резерв страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Были подписаны сразу два документа — контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве и дополнительное соглашение. В нем прописан порядок взаимодействия реестрового казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов РФ. <…> Заключенное между Генштабом и ВсКО дополнительное соглашение регламентирует порядок взаимодействия армии и казачества по привлечению казаков в мобилизационный резерв и проведение соответствующих мероприятий», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что соглашение подписали атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают более активное участие казаков в государственной службе. Их могут привлечь к охране природы, а также создать отдельные казачьи батальоны Росгвардии.