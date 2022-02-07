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На Украине пожаловались на «символическую» помощь от НАТО

Экс-глава СВР Украины Маломуж: помощь членов НАТО не является критической для страны

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Celestino Arce/NurPhoto/Reuters

Бывший руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины генерал армии Николай Маломуж рассказал в беседе с Politeka, что посредством оружейных поставок члены НАТО оказывают лишь символическую помощь стране.

«Она (помощь) не является критической для Украины, для вооруженных сил. Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения», — отметил военный.

Маломуж пояснил, что было бы полезнее, если бы западные страны предоставили то, в чем действительно нуждается Украина: радиотехнику, системы наведения и управления огнем.

По его словам, ключевая проблема получения вооружений и техники от Запада состоит в том, что государству придется потратить много времени и финансов для обучения украинских военных использованию новых вооружений. И это «часто бывает несовместимо» с имеющимися возможностями.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США и страны НАТО установили «воздушный мост» с Украиной в результате отправки Киеву оружия и боеприпасов для препятствия «российскому вторжению». В основном Вашингтон предоставил Киеву боеприпасы различных калибров, гранаты различной мощности, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и дополнительные пули калибра 7,62 к стрелковому оружию времен СССР, которое широко применяется в украинских вооруженных силах.

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