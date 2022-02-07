В Кремле оценили размещение под Харьковом комплексов THAAD

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, «Таад») стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки. Об этом сообщает ТАСС.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — рассказал Песков.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Отмечается, что если Украина получит от США комплексы THAAD, входящая в него радиолокационная станция (РЛС) сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что США и страны НАТО установили «воздушный мост» с Украиной в результате отправки Киеву оружия и боеприпасов для препятствия «российскому вторжению». В основном Вашингтон предоставил Киеву боеприпасы различных калибров, гранаты различной мощности, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и дополнительные пули калибра 7,62 к стрелковому оружию времен СССР, которое широко применяется в украинских вооруженных силах.