Морская версия ударного БЛА сможет использоваться как спасательное средство

Участвовать в поисково-спасательных операциях сможет модернизированный для Военно-морского флота (ВМФ) России ударный беспилотник (БЛА) «Сириус». Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Кронштадт» БЛА также может выполнять функции разведчика.

В компании рассказали, что совместно с морской авиацией ВМФ РФ проводят научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного «Сириуса». Определяются задачи, которые он сможет выполнять в интересах флота.

Планируется провести дальнейшую модернизацию противолодочного варианта, разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора.

Ранее сообщалось, что новейшие российские тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Сириус» смогут отправляться на боевые операции в составе разведывательно-ударных контуров совместно с пилотируемыми самолетами.

В свою очередь, первый образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью представил министр обороны Сергей Шойгу.