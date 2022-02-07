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Морская версия ударного БЛА сможет использоваться как спасательное средство

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Участвовать в поисково-спасательных операциях сможет модернизированный для Военно-морского флота (ВМФ) России ударный беспилотник (БЛА) «Сириус». Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Кронштадт» БЛА также может выполнять функции разведчика.

В компании рассказали, что совместно с морской авиацией ВМФ РФ проводят научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного «Сириуса». Определяются задачи, которые он сможет выполнять в интересах флота.

Планируется провести дальнейшую модернизацию противолодочного варианта, разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора.

Ранее сообщалось, что новейшие российские тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Сириус» смогут отправляться на боевые операции в составе разведывательно-ударных контуров совместно с пилотируемыми самолетами.

В свою очередь, первый образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью представил министр обороны Сергей Шойгу.

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