Истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии

Минобороны РФ проинформировало, что российские и белорусские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование границы Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый», — уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, полет был выполнен на высоте около 8 тыс. м на скорости около 750 км/ч в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.

5 февраля два российских Ту-22M3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

Накануне летчики Восточного военного округа (ВВО) в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики «противника».

Ранее стало известно, что в США эксперты признали превосходство российского истребителя Су-30СМ2 над западными истребителями.

Новые Су-30СМ2 должны заменить в ВВС — Су-27, а на флоте — Су-24М. В Су-30СМ2 зарубежное оборудование заменено отечественными аналогами в отличии от предшественника, Су-30СМ.