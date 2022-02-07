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В Турции назвали большой ошибкой поставку дронов Bayraktar Украине

Генсек турецкой партии назвал большой ошибкой поставку Bayraktar Украине

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Global Look Press

Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек назвал большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что его партия всегда говорила об этом. По его словам, это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции.

Ранее Киев и Анкара заключили соглашение, предусматривающее расширение производства турецких беспилотников Bayraktar на украинской территории.

26 октября прошлого года стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине заявили, что не допускали никаких нарушений.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не свидетельствует о наступлении украинских войск на вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и использовано «именно для защиты» украинского государства.

О том же заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев действовал в интересах самообороны и ничего не нарушил, применив ударный беспилотник в Донбассе.

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