Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии 19:44
Авербух заявил, что ему жалко украинских спортсменов 19:39
В екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен» заявили о рейдерском захвате 19:28
Baza: в Москве дознаватель МВД сменила пол и стала мужчиной 19:24
Тренер сборной Финляндии по хоккею пожаловался на ущемление прав человека... 19:16
Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять оружие Украине 19:09
Вайцеховская сравнила командный турнир ОИ с капустником и богадельней 19:00
В одной из арабских стран запретили фильм «Смерть на Ниле» 18:59
МИД Румынии прокомментировал возможный конфликт с Россией 18:55
Во Франции задержали «специалиста по драгоценным камням» из России 18:53

В МИД РФ ответили на информацию о выводе ОДКБ из Казахстана после переговоров с Китаем

Захарова опровергла сообщения СМИ о том, что решение о выводе сил ОДКБ из Казахстана принималось после переговоров с КНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла заявление журналистки «Эхо Москвы» Юлии Латыниной о том, что якобы есть связь между выводом сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана и телефонным разговором министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом Китая в Москве Чжаном Ханьхуэеем, прошедшем накануне завершения миротворческой операции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как указала дипломат, китайский посол не звонил Лаврову.

«Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая. А что будем делать с телефонными переговорами Сергея Лаврова с турецким и индийским коллегами накануне ввода сил ОДКБ? Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату?» — задалась вопросами Захарова.

Она подчеркнула, что решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимают участники этой организации, членом которой Китай не является. По словам Захаровой, «решения в ОДКБ принимаются коллективно, на основе Договора».

«Вся операция (обсуждение, принятие решения, его реализация) проходила максимально открыто. Информация предоставлялась всеми ведомствами и, конечно, самой ОДКБ, чей Секретариат проявил высокий профессионализм в работе со СМИ. Закончилась операция — закончилось ее активное освещение», — отметила представитель МИД.

Она продолжила, что то, что операцию показывали российские телеканалы почти круглосуточно — «это абсолютно естественно: речь шла о гражданах России, российских военных, направлявшихся в страну, с которой нас связывают общая история, родственные связи и самая протяженная граница».

Также Захарова заметила, что «темы ситуации в Казахстане, ОДКБ, проведенной операции мы комментируем регулярно, в том числе на площадках международных организаций».

Она добавила, что «вопрос об уровне экспертов наших либеральных СМИ, в том числе на «Эхе Москвы», встал в полный рост».

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Литр топлива подорожал с 60 тенге до 120 тенге (соответственно с примерно 10,5 руб. до 21 руб.). Спустя два дня в Алма-Ате и некоторых других городах Казахстана начались столкновения протестующих с полицией и военными, вылившиеся в беспорядки и акты мародерства. Для подавления несанкционированных акций протеста 6 января в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. Операция завершилась 15 января 2022 года.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть