В МИД РФ ответили на информацию о выводе ОДКБ из Казахстана после переговоров с Китаем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла заявление журналистки «Эхо Москвы» Юлии Латыниной о том, что якобы есть связь между выводом сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана и телефонным разговором министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом Китая в Москве Чжаном Ханьхуэеем, прошедшем накануне завершения миротворческой операции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как указала дипломат, китайский посол не звонил Лаврову.

«Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая. А что будем делать с телефонными переговорами Сергея Лаврова с турецким и индийским коллегами накануне ввода сил ОДКБ? Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату?» — задалась вопросами Захарова.

Она подчеркнула, что решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимают участники этой организации, членом которой Китай не является. По словам Захаровой, «решения в ОДКБ принимаются коллективно, на основе Договора».

«Вся операция (обсуждение, принятие решения, его реализация) проходила максимально открыто. Информация предоставлялась всеми ведомствами и, конечно, самой ОДКБ, чей Секретариат проявил высокий профессионализм в работе со СМИ. Закончилась операция — закончилось ее активное освещение», — отметила представитель МИД.

Она продолжила, что то, что операцию показывали российские телеканалы почти круглосуточно — «это абсолютно естественно: речь шла о гражданах России, российских военных, направлявшихся в страну, с которой нас связывают общая история, родственные связи и самая протяженная граница».

Также Захарова заметила, что «темы ситуации в Казахстане, ОДКБ, проведенной операции мы комментируем регулярно, в том числе на площадках международных организаций».

Она добавила, что «вопрос об уровне экспертов наших либеральных СМИ, в том числе на «Эхе Москвы», встал в полный рост».

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Литр топлива подорожал с 60 тенге до 120 тенге (соответственно с примерно 10,5 руб. до 21 руб.). Спустя два дня в Алма-Ате и некоторых других городах Казахстана начались столкновения протестующих с полицией и военными, вылившиеся в беспорядки и акты мародерства. Для подавления несанкционированных акций протеста 6 января в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. Операция завершилась 15 января 2022 года.