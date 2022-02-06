Лукашенко рассказал о ситуации с перехваченным украинским БПЛА

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Лукашенко: беспилотник, нарушивший границу Белоруссии, был украинским разведчиком

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Aleksey Nikolskyi/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник, который нарушил государственную границу, вел разведку местности, где находились для совместных учений белорусские и российские военнослужащие, передает «БелТА».

Речь идет об инциденте 24 января, когда, по информации белорусского МИДа, беспилотник незаконно пересек государственную границу республики. Согласно сообщению министерства, на основе анализа данных бортовой аппаратуры установили, что беспилотник был запущен с территории Украины «в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский».

«Мы вытянули мозги, и мы сегодня знаем, откуда он вылетел. Мы его полностью маршрут видели. <...> Это украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений [«Союзная решимость — 2022»] наши и ваши войска», — заявил Лукашенко телеведущему Владимиру Соловьеву.

Отмечается, что аппарат был запущен 24 января в район, сделано более 200 фотографий местности.

На Украине этот инцидент назвали «очередной провокацией» Белоруссии. Там заявили, что Украина не использовала БПЛА, и потребовали Минск «не подыгрывать дестабилизационным действиям России».

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