В США рассказали о российском «супероружии», которого нет у американцев

Подлодки, принятые на вооружение в российском флоте, оснащены суперкавитационными (высокоскоростными) торпедами, аналогов которым нет у Соединенных Штатов, об этом пишет The National Interest.

Российская торпеда является модернизированной версией советского «Шквала» с обычной боеголовкой. Ее скорость выше, чем у предшественников — около 202 узлов, или 375 км/ч.

В статье отмечается, что США с 1997 года работают над созданием подобного оружия. В настоящее время они модернизируют действующую торпеду Mark 48. Однако, как подчеркивает автор материала Кайл Мизоками, у американских военных требования к новому оружию значительно выше, чем возможности российских «Шквалов». Это относится к выведению на цель, поворотам и идентификации.

Торпеду, аналогичную «Шквалу», сделали в Иране. Как отмечается в публикации, разработка под названием Hoot могла стать результатом реверсного инжиниринга в отношении российской ракеты.

В 2004 году немецкая оборонная компания Diel-BGT создала торпеду Barracuda, которая по своим характеристикам смогла достичь основных показателей «Шквала» (скорость до 194 узлов). Но, как отметил Мизоками, программа не вышла на глобальный рынок вооружений. У России при этом есть экспортная версия торпеды «Шквал Е».

Ранее стало известно, что на вооружение военно-морского флота России поступят электрические торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр».