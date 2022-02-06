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В США рассказали о самом лучшем танке всех времен

19FortyFive: M1 Abrams можно назвать самым лучшим танком всех времен

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Американский M1 Abrams стоит назвать самым лучшим танком всех времен, такую позицию выразил колумнист Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive.

Он пояснил, что данная машина прошла испытание временем — будучи принятой на вооружение в 1980 году — участвовала в ряде военных конфликтов и была несколько раз модифицирована под нужды современной армии.

В частности, танк продемонстрировал эффективность во время войны в Персидском заливе, когда они были готовы к бою с советскими машинами армии Ирака — Т-55, Т-62 и Т-72. Тогда американские военные «потеряли всего 18 танков» M1A1, девять из которых выбыли «из-за повреждений».

В настоящее время используются модификации M1A2 и M1A2 SEPv3, у которых есть улучшенный боевой модуль, тепловизор, информационная система и система навигации.

«Можно утверждать, что Abrams и его модификации являются самыми передовыми танками в мире. Abrams должен считаться лучшим танком в мире по совокупности его боевой мощи, маневренности, способности эффективно определять цели, а также надежности», — заключил Иствуд.

Ранее в издании назвали российский самолет Су-27 одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире.

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