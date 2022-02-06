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Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ у линии соприкосновения

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Alexander Ermochenko/Reuters

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила бронетехнику украинских военных недалеко от линии соприкосновения, сообщает РИА «Новости».

Вблизи села Муратово были найдены две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2.

Также в районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново народная милиция заметила мобильные группы, которые пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ с целью скрыть запрещенную технику от наблюдателей.

Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия разместила две единицы бронетехники в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.

Размещение оружия и военной техники в регионе нарушает третий пункт дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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