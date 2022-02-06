Британия отправила более 100 военнослужащих элитных подразделений на Украину

Более 100 британских военнослужащих элитных подразделений были направлены на Украину на фоне сообщений о «российском вторжении», сообщает The Mirror.

Как сообщает издание, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к соглашению, что страны на восточном фланге НАТО должны быть «полностью защищены от злонамеренной российской деятельности». С этой целью на Украину были направлены британские военные Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) и Особой лодочной службы (Special Boat Service, SBS), которые обучат украинский спецназ «тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и саботажу».

Сообщается также, что в соседней с Россией Эстонии уже находятся по меньшей мере 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку. Издание утверждает, что РФ «начала оснащать десятки военно-полевых госпиталей вблизи своей границы с Украиной», где якобы ожидаются «самые интенсивные боевые действия», и что на границе сейчас сконцентрировано более 100 000 российских военнослужащих, 1000 танков и сотни бронетранспортеров.

Ранее западные издания также писали об усилении Россией своих сил на границе. Заявления о готовящемся «вторжении» публикуются в западной прессе с осени прошлого года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал не обращать внимания на эти публикации.