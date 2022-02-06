Российские моряки провели учения в Крыму

Подразделения Черноморского флота, дислоцированные в Крыму, провели учения, в ходе которых отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, сообщает ТАСС.

В мероприятиях боевой подготовки сил флота в акватории Черного моря были задействованы расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крыма.

Как сообщили в пресс-службе флота, боевые расчеты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечив точное навигационное ориентирование кораблей, выполняющих в море поставленные задачи.

В манерах были задействованы стационарные и передвижные радиолокационные посты ЧФ, они подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять поставленные задачи.

Также сообщалось, что военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота приняли участие в совместном тактико-специальном учении с артиллерийскими расчетами соединений и воинских частей армейского корпуса Южного военного округа, дислоцированными в Крыму.

Артиллеристы вели боевые стрельбы, защищая морское побережье, а операторы БПЛА корректировали огонь и обнаружение целей.