Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Астраханской области девочка утонула в 150 метрах от дома 10:37
В аэропорту Шереметьево задержали 16-летнего подростка по подозрению... 10:36
Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку... 10:33
Британия отправила более 100 военнослужащих элитных подразделений на Украину 10:21
СК начал доследственную проверку после информации о пропаже человека подо льдом... 10:16
Ягудин — о реакции украинцев на прокат Валиевой: настоящая мерзость и... 10:07
МВД предложило обновить критерии «нежелательности» для мигрантов 09:59
Россиянам раскрыли способ выгодной покупки валюты 09:55
Хоккеист «Авангарда» Толчинский: у меня страха перед коронавирусом нет 09:53
Стало известно, кто представит Россию в произвольном танце на командном турнире... 09:39

Российские моряки провели учения в Крыму

Подразделения Черноморского флота отработали действия по безопасности судоходства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Мальгавко/ТАСС

Подразделения Черноморского флота, дислоцированные в Крыму, провели учения, в ходе которых отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, сообщает ТАСС.

В мероприятиях боевой подготовки сил флота в акватории Черного моря были задействованы расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крыма.

Как сообщили в пресс-службе флота, боевые расчеты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечив точное навигационное ориентирование кораблей, выполняющих в море поставленные задачи.

В манерах были задействованы стационарные и передвижные радиолокационные посты ЧФ, они подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять поставленные задачи.

Также сообщалось, что военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота приняли участие в совместном тактико-специальном учении с артиллерийскими расчетами соединений и воинских частей армейского корпуса Южного военного округа, дислоцированными в Крыму.

Артиллеристы вели боевые стрельбы, защищая морское побережье, а операторы БПЛА корректировали огонь и обнаружение целей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть