В США рассказали о сценарии возможного начала конфликта между Россией и Украиной

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между Россией и Украиной.

Саймс отметил, что в декабре прошлого года он пообщался с представителями российской политической элиты, которые заявили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов.

«Я не услышал ни одного упоминания о вероятности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о гарантиях безопасности, нерасширении влияния Североатлантического альянса и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую вероятность», — рассказал Саймс.

Он подчеркнул, что в случае агрессии в сторону России она будет действовать решительно.

Ранее стало известно, что по подсчетам правительства Соединенных Штатов, предполагаемые потери в случае «вторжения» России на Украину составят порядка 85 тыс. человек.

Отмечается, что в этом случае могут погибнуть до 25 тысяч военных с украинской стороны, до 10 тыс – с российской, и до 50 тысяч мирных граждан.