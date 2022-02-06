ВКС России уничтожили главаря боевиков в Сирии, приехавшего из Чечни

Муслим Абу Валид аш-Шишани, ранее известный как Мурад Маргошвили, командир отряда террористов из группировки «Джунд аш-Шам*» (запрещенная в России организация) был ликвидирован в результате удара российской авиации, сообщает ТАСС.

Авиаудар был нанесен 11 декабря 2021 года в районе неподконтрольного сирийским властям города Идлиб.

«Совсем недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунд аш-шам» (организация запрещена в России) Мурада Маргошвили. Это одиозная личность, которая воевала в Чечне, на руках которого кровь многих гражданских лиц», — заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Мурад Маргошвили родился в Грузинской ССР в 1972 году, в Первую и Вторую чеченские войны воевал на стороне так называемой Ичкерии, в 2012 году перебрался в Сирию, где возглавил отряд «Джунуд аш-Шам*», состоящий, преимущественно, из граждан Германии и СНГ.

Ранее ВКС России уничтожили крупнейшую военную базу иностранных наемников в Сирии.