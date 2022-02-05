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Первые военные США прибыли в Польшу для укрепления сил НАТО в Восточной Европе

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Muhammad Hamed/Reuters

Самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлился в польском Жешуве. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Эти военные направлены на укрепление сил НАТО в Восточной Европе.

Представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчиньский заявил на брифинге, что всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тысячи человек.

По его словам, 82-й воздушно-десантная дивизия США является элитным подразделением. Ее военные соответствующим образом оборудованы и обучены для выполнения задач по всему миру. Польские солдаты неоднократно сотрудничали с американской дивизией, в том числе в Ираке и Афганистане, отметил Липчиньский.

Майор добавил, что присутствие в Польше американских военнослужащий демонстрирует союзническую солидарность.

«Мы можем рассчитывать друг на друга, мы можем доверять друг другу», — сказал Липчиньский

Он добавил, что американские военные привезут с собой военную технику. Военная база США будет размещена на юго-востоке Польши, где именно, не уточняется.

3 февраля стало известно, что первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу. По имеющейся информации, контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster. Уточняется, что основная часть этих американских военных будет дислоцирована и размещена в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

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