США назвали единственное средство защиты от гиперзвуковых ракет

Американский вице-адмирал Джон Хилл назвал ракету SM-6 единственным средством, способным защитить США от гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Sea Power.

«У ракет SM-6 появляется возможность сбивать гиперзвуковые боеголовки. Мы не говорили об этом раньше, когда только начиналась разработка программы, однако это было изначальной идеей. По сути, это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия», — сказал военный.

По словам Хилла, Соединенные Штаты также прибегнут к космическим спутникам для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, поскольку наземные системы не могут с этим справиться.

«Поле зрения радаров ограничено, а у нас тем временем кончаются острова для их размещения», — сказал вице-адмирал.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия.