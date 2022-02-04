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В Новосибирске заметили истребители пятого поколения Су-57

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Новосибирске были замечены два новых истребителя пятого поколения Су-57, которые совершили промежуточную посадку в аэропорту города. Об этом сообщается в блоге BMPD в LiveJournal.

По данным блога, самолеты были построены на заводе в Комсомольске-на-Амуре и направляются к местам базирования в европейскую часть России.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По мнению военных экспертов он превосходит своих американских конкурентов по части систем вооружения, роботизации, радиолокационным системам наблюдения и комплексу РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что истребитель активно производится, и его направили для нужд российской армии.

Так, в декабре 2021 года четыре подобных самолета получили воздушно-космические силы России.

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