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В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США

Министр Блащак: Польша дополнительно примет 1,7 тысячи американских солдат

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mblaszczak/Twitter

Передовая группа по размещению дополнительных американских войск прибыла в Польшу. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

«Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже в Польше», — написал Блащак.

По его словам, Польша примет 1,7 тысячи американских солдат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что глава польского МИДа Збигнев Рау будет выступать за то, чтобы направляемые в страну американские войска оставались на ее территории на постоянной основе с ротацией.

До этого представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США отправят дополнительные военные силы в Польшу, Румынию и Германию. По его словам, силы направляются в регион «не навсегда» и принятое решение является «реакцией на текущую ситуацию». Кирби подчеркнул, что отправка сил необходима для того, чтобы оказать поддержу союзникам в Европе.

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