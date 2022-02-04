Корабли Северного флота провели учение в Атлантическом океане

Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по отражению атак средств воздушного нападения в северо-восточной части Атлантического океана, сообщает Минобороны РФ.

В нем принимали участие экипажи крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Касатонов».

Учение было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки. Корабли флота поразили условные воздушные цели зенитными огневыми средствами.

В это время были сложные гидрометеорологические условия — порывистый ветер и волнение моря до 6 баллов.

Ранее тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» отработал противовоздушную оборону главной базы Северного флота — Североморска. Мероприятие прошло в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего СФ Героя России адмирала Александра Моисеева.