США и Словакия подписали договор о военном сотрудничестве

США и Словакия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ дает право американской стороне пользоваться двумя аэродромами, а также закрепляет обещание вложить $100 млн в оборонную инфраструктуру страны, сообщает РИА «Новости».

Со стороны Словакии соглашение подписали глава МИД Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь, от США — госсекретарь Энтони Блинкен. Церемония подписания документа проходила в Вашингтоне.

Чтобы договор вступил в силу его должны утвердить словацкий парламент и президент страны.

По словам Блинкена, соглашение облегчит координацию оборонительных усилий двух стран, в том числе проведение совместных учений, и позволит наладить более регулярные консультации на тему угроз Словакии и США и международной безопасности.

Днем ранее сообщалось, что в Словакии вспыхнул протест против военного соглашения с США. Сотни активистов вышли на улицы Братиславы, выступив с требованием отказаться от планов по размещению в Словакии подразделений НАТО, люди держали плакаты с призывами остановить американскую армию и «отправить янки домой».