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Группировка российского флота прибыла в Сирию

Шесть российских транспортных кораблей ВМФ прибыли в сирийский порт Тартус

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Шесть БДК (больших десантных кораблей) военно-морского флота России прибыли в сирийский порт Тартус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.

«Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК »Петр Моргунов», »Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль», — рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

На данный момент, корабли находятся на рейде порта Тартус и пополняют запасы топлива, воды и продовольствия.

Ранее в министерстве иностранных дел Ирландии прокомментировали решение перенести зону проведения учений ВМФ России.

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