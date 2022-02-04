Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Больше половины семей в России сталкивались с онкозаболеваниями 05:00
В посольстве России оценили озвученный в США сценарий «вторжения»... 04:58
Россиян предупредили о мошенничестве с дачами 04:56
Эксперты пришли к неожиданному выводу по статистике числе путешествий россиян... 04:51
В Венесуэле оценили заявления Колумбии о «вмешательстве» России... 04:40
Хабиб высказался о возможном бое с Чимаевым 04:39
Эксперт объяснил причину роста поставок СПГ из США в Европу 04:32
Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на премии The... 04:28
В Роспотребнадзоре рассказали, где дети чаще всего заражаются COVID-19 04:27
Хабиб рассказал, когда начал терять интерес к ММА 04:20

Бундесвер не может решить, какой истребитель для ядерного оружия нужен Германии

Германия пока не решила вопрос с покупкой F-35 для американского ядерного оружия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
U.S. Air Force/Capt. Kip Sumner/Reuters

Министерство обороны Германии решило отложить вопрос с покупкой истребителя-бомбардировщика F-35 для совместного использования американского ядерного оружия, сообщает Reuters.

«Согласно политике, мы не будем публично подтверждать или комментировать предлагаемые передачи или продажи оборонных товаров, пока они не будут официально подтверждены Конгрессом. Мы отсылаем вас к правительству Германии, чтобы обсудить его планы будущих оборонных закупок», — заявили в Госдепартаменте.

Предполагается, что Германия должна в кратчайшие сроки заменить свои истребители Tornado (стоящие на вооружении с 1980-х) для того, чтобы оставаться частью соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия — это было одним из обещаний правительства нового канцлера Германии Олафа Шольца.

Однако процесс закупки может столкнуться с трудностями, так как предыдущий министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр договорилась о поставках истребителей F-18. При этом, планы на оборонный заказ Германии имеет Франция, которая разрабатывает совместный с немцами проект.

Ранее истребитель ВВС США F-35 упал в Южно-Китайское море во время приземления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть