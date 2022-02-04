Пентагон уведомил Россию, прежде чем штурмовать убежище главы ИГ*

Пентагон заранее сообщил российскому командованию в Сирийской Арабской Республике о подготовке и проведении операции по ликвидации главы «Исламского государства» (организация запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, сообщает телеканал CNN.

В рамках механизма деконфликтинга, Пентагон сообщил российской стороне, что в определенном районе северо-запада Сирии американский спецназ будет проводить спецоперацию по уничтожению лидера ИГ.

Ранее Пентагон оценил вклад США в борьбу с «Исламским государством».

Накануне спецназ США провел операцию в Сирии и убил главу ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Президент Джо Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГ.

По данным американских СМИ, в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных граждан, среди них шесть детей и четыре женщины. До этого сообщалось, что несколько человек смогли покинуть здание перед началом операции.