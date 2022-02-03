Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Постпред России в ЕС назвал переброску войск США в Европу подталкиванием... 22:51
Депутат Госдумы: Россия не может завоевать меньше медалей, чем на прошлой зимней... 22:50
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных заражению «омикроном»... 22:48
Валиева рассказала, как часто слышит похвалу от Тутберидзе 22:31
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91 за баррель 22:26
США начали переброску дополнительных войск в Европу 22:23
РИА «Новости»: Германия отказалась обсуждать выход из кризисной ситуации вокруг RT DE 22:10
Губерниев отреагировал на призыв лыжницы Степановой своим коллегам улыбаться... 22:10
Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ 22:05
Песков оценил сообщения США о «вторжении» России на Украину 22:03

Пентагон оценил вклад США в борьбу с ИГ*

Пентагон: после ликвидации главаря в Сирии ИГ* все еще остается угрозой для мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Al Drago/Reuters

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что даже после гибели главаря ИГ (организация запрещена в России) в Сирии террористическая группировка по-прежнему остается общемировой угрозой.

«У нас нет сомнений в том, что его смерть станет ударом для ИГ и способности группировки проводить новые операции в будущем. Однако я хотел бы напомнить, что ИГ по-прежнему остается угрозой и исповедует свою экстремистскую идеологию», — сказал Кирби.

Он добавил, что США и антитеррористическая коалиция сохраняют фокус на этой угрозе.

Накануне спецназ США провел операцию в Сирии и убил главу ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Президент Джо Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГ.

По данным американских СМИ, в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных граждан, среди них шесть детей и четыре женщины. До этого сообщалось, что несколько человек смогли покинуть здание перед началом операции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть