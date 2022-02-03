Пентагон оценил вклад США в борьбу с ИГ*

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что даже после гибели главаря ИГ (организация запрещена в России) в Сирии террористическая группировка по-прежнему остается общемировой угрозой.

«У нас нет сомнений в том, что его смерть станет ударом для ИГ и способности группировки проводить новые операции в будущем. Однако я хотел бы напомнить, что ИГ по-прежнему остается угрозой и исповедует свою экстремистскую идеологию», — сказал Кирби.

Он добавил, что США и антитеррористическая коалиция сохраняют фокус на этой угрозе.

Накануне спецназ США провел операцию в Сирии и убил главу ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Президент Джо Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГ.

По данным американских СМИ, в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных граждан, среди них шесть детей и четыре женщины. До этого сообщалось, что несколько человек смогли покинуть здание перед началом операции.