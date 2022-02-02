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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Стало известно, сколько солдат США перебросят в Польшу

Премьер-министр Моравецкий: США перебросят в Польшу около 1,7 тыс. солдат

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Agencja Gazeta/Reuters

Около 1,7 тыс. американских солдат перебросят в Польшу. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«США, как было объявлено, перебросят в Польшу 1,7 тыс. своих солдат в ответ на эскалацию напряженности на Украине», — написал он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. По его словам, силы направляются в регион «не навсегда» и принятое решение является «реакцией на текущую ситуацию».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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