Зеленский объяснил, зачем Украине оружие от западных стран

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что страна получает оружие от западных стран исключительно в оборонительных целях, сообщает ТАСС.

«Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии <...> Для нас очень важно, что все это (получаемое) оружие — это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем», — заверил Зеленский.

Он также отметил, что страна больше не собирается отдавать «ни одного участка своей земли».

Также Зеленский рассказал на пресс-конференции, что они с премьером Рютте затронули тему украинской безопасности и возможных санкций против РФ

Ранее президент заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет