Румыния согласились показать России свои ракетные базы

Румыния готова позволить России проверить, есть ли на территории страны наступательные ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску в интервью телеканалу CNN.

«Мы готовы позволить России проверить, есть ли какие-нибудь наступательные ракеты в Румынии. Их нет, это точно», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что Бухарест категорически отвергает возможность вывода сил НАТО с румынской территории Румынии. По его словам, в стране очень поддерживают евроатлантические ценности.

Помимо прочего, румынские власти сами просил об усилении присутствия Североатлантического альянса в стране.

Раннее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты предложили Москве обсудить возможность инспекции на наличие крылатых ракет на базах НАТО в Румынии и Польше, если российские власти пойдут на аналогичный шаг. По данным агентства, США заявили России, что готовы обсудить предоставление ей возможности убедиться, что ракеты «Томагавк» не размещены на базах Североатлантического альянса в этих восточно-европейских государствах.