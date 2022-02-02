В Венгрии объяснили отказ размещать войска НАТО на территории страны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с «Известиями» высказался об отказе страны размещать войска НАТО на своей территории.

По его словам, в стране присутствуют силы Североатлантического альянса, но это венгерская армия.

«И она находится в надлежащей форме для защиты страны, согласно текущей обстановке. Так что нам не нужны внешние силы на нашей земле», — отметил министр.

Он опроверг информацию о якобы размещении в государстве американских и британских военных.

При этом Сийярто указал, что Венгрия, являясь членом НАТО, поддерживает сотрудничество с некоторыми другими членами альянса, в том числе с Великобританией и США. У стран есть соглашения по тренировочным миссиям, договоренность о взаимном обмене в рамках ротации.

«Раньше в Венгрии находились войска [других стран] НАТО, которые тренировались вместе с нашей армией. Это нормально. Но ничего другого, выходящего за рамки этого нормального, рутинного сотрудничества, не будет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил об отсутствии необходимости размещать силы НАТО в стране.

До этого Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил запрос от Соединенных Штатов на размещение дополнительных войск на венгерской территории.

Газета Telegraph писала, что Великобритания и США могут на фоне растущей напряженности вокруг Украины разместить в Восточной Европе дополнительные силы. По информации издания, военнослужащих хотят перебросить в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».