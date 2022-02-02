Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США ответили на слова Путина об игнорировании требований о нерасширении... 05:21
Погиб старший механик затонувшего в Приморье краболовного судна 05:17
Американский журналист согласился со словами Медведева, что у фанатов на AO... 05:10
Академик РАН объяснил, как стоит питаться при коронавирусе 05:05
Эксперты указали на превосходство Су-30СМ2 перед западными истребителями 04:58
В Раде указали на серьезный «промах» Зеленского 04:54
Малкин повторил достижение Овечкина по количеству серий с очками из девяти... 04:50
В Приморье затонуло краболовное судно 04:43
Форвард «Торонто» Михеев набрал 50-е очко за карьеру в НХЛ 04:31
Глава Минобороны США в феврале совершит рабочую поездку в Европу 04:27

В Венгрии объяснили отказ размещать войска НАТО на территории страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: в стране присутствуют силы НАТО, но это венгерская армия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Marton Dunai/Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с «Известиями» высказался об отказе страны размещать войска НАТО на своей территории.

По его словам, в стране присутствуют силы Североатлантического альянса, но это венгерская армия.

«И она находится в надлежащей форме для защиты страны, согласно текущей обстановке. Так что нам не нужны внешние силы на нашей земле», — отметил министр.

Он опроверг информацию о якобы размещении в государстве американских и британских военных.

При этом Сийярто указал, что Венгрия, являясь членом НАТО, поддерживает сотрудничество с некоторыми другими членами альянса, в том числе с Великобританией и США. У стран есть соглашения по тренировочным миссиям, договоренность о взаимном обмене в рамках ротации.

«Раньше в Венгрии находились войска [других стран] НАТО, которые тренировались вместе с нашей армией. Это нормально. Но ничего другого, выходящего за рамки этого нормального, рутинного сотрудничества, не будет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил об отсутствии необходимости размещать силы НАТО в стране.

До этого Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил запрос от Соединенных Штатов на размещение дополнительных войск на венгерской территории.

Газета Telegraph писала, что Великобритания и США могут на фоне растущей напряженности вокруг Украины разместить в Восточной Европе дополнительные силы. По информации издания, военнослужащих хотят перебросить в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть