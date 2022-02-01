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Американский эксперт опроверг 4 мифа о российской армии

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Павел Львов/РИА «Новости»

Американский военный эксперт Себастьян Роблин для издания 19FortyFive опроверг 4 мифа о российской армии.

Первый миф — российская армия устарела и некомпетентна. Роблин пишет, что эти выводы делаются на основе кампании в Чечне в 1994-1995 годах, однако с того момента прошло очень много времени, а Вооруженные силы России с 2009 года проходят через реформирование и модернизацию. Успехи этих процессов показаны Россией на примере военной кампании в Сирии.

Второй миф — упор на использование численного превосходства. Автор статьи отмечает, что нынешняя российская армия делает ставку на «бесконтактную войну» и повышение качества военнослужащих, а не их количества.

Третий миф сопутствует второму — вооруженные силы России состоят из необученных призывников. Однако фактически большая часть российской армии состоит из контрактников — 410 тыс. контрактников на 260 тыс. призывников.

Четвертый миф — недостаточный военный бюджет России по сравнению с огромным бюджетом Соединенных Штатов. Тем не менее, за последние годы, траты на вооруженные силы России составили не менее 10% от расходов США.

«Но любой экономист скажет вам, что за доллар, потраченный в Китае или России, можно купить больше, чем за доллар, потраченный, скажем, в Швейцарии или Соединенных Штатах», — резюмирует Роблин.

Ранее войска Восточного военного округа преодолели до 10 тысяч км на совместных учениях РФ и Белоруссии.

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